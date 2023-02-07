    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.89eur75.91

    «Газпром-Медиа» объяснил, почему видео ТНТ и НТВ больше не будет на YouTube

    3169
    10 комментариев

    «Газпром-Медиа» будет публиковать контент на российском Rutube после «незаконной блокировки» со стороны YouTube в марте 2022 года. Об этом 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    «Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», — говорится в заявлении «Газпром-Медиа». В холдинге также отметили, что с российским Rutube подобной проблемы не может быть — сервис отечественный.

    Аккаунты телеканалов на YouTube не обновляются уже некоторое время. Так, например, входящие в холдинг «Матч ТВ» и «Пятница» не выкладывали новые видео с начала февраля.

    YouTube, входящий в корпорацию Google, заблокировал множество российских каналов 12 марта 2022 года. Веерной блокировке подверглись не только ТАСС, ВГТРК и Первый канал, но и РБК, НТВ и ТНТ. Осенью 2022 года арбитражный суд Москвы обязал «Гугл» разблокировать каналы НТВ и ТНТ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    YouTubeНТВТНТБлокировкаБлокировка YouTubeГазпром-Медиа
    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close