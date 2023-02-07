«Газпром-Медиа» объяснил, почему видео ТНТ и НТВ больше не будет на YouTube

«Газпром-Медиа» будет публиковать контент на российском Rutube после «незаконной блокировки» со стороны YouTube в марте 2022 года. Об этом 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.



«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», — говорится в заявлении «Газпром-Медиа». В холдинге также отметили, что с российским Rutube подобной проблемы не может быть — сервис отечественный.

Аккаунты телеканалов на YouTube не обновляются уже некоторое время. Так, например, входящие в холдинг «Матч ТВ» и «Пятница» не выкладывали новые видео с начала февраля.