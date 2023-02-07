«Встреча со злом». В Лондоне экс-полицейского приговорили к 36 пожизненным срокам за изнасилования

Экс-офицера полиции Лондона Дэвида Кэррика приговорили к 36 пожизненным срокам. Во время заседания он был молчалив и спокоен. Об этом 7 февраля сообщает телеканал Sky News, который во вторник вёл трансляцию из зала суда.
Уточняется, что Кэррику придётся отбыть срок длительностью минимум 30 лет и 239 дней перед тем, как комиссия по досрочному освобождению сможет рассмотреть такой вариант в его отношении.
Судья заявила, что мужчина представляет серьёзную опасность для тех женщин, которых он способен уговорить остаться с ним наедине. Одна из пострадавших описала знакомство с ним как «встречу со злом». Злоумышленник, в свою очередь, рассказал о тяжёлом детстве. Якобы он вырос с родителями, злоупотреблявшими алкоголем, и отчим относился к нему с жестокостью. Во взрослом возрасте проблемы со спиртным начались уже у него самого.
Кэррик признал вину по 49 пунктам обвинений, в том числе в 24 случаях изнасилования. За 17 лет его жертвами стали 12 женщин. В общей сложности речь идёт по меньшей мере о 85 случаях сексуальных преступлений.
МВД Британии заявило, что после признания Кэррика полицейские подразделения страны проверят своих офицеров по национальной базе данных, чтобы выявить непригодных для службы сотрудников.
Кэррик начал работать в полиции Лондона в 2001 году. С 2009 служил в подразделении по охране парламента и диппредставительств. В числе его обязанностей было поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. В 2021 году его отстранили от службы. Перед этим в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании.