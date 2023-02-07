«Встреча со злом». В Лондоне экс-полицейского приговорили к 36 пожизненным срокам за изнасилования

Экс-офицера полиции Лондона Дэвида Кэррика приговорили к 36 пожизненным срокам. Во время заседания он был молчалив и спокоен. Об этом 7 февраля сообщает телеканал Sky News, который во вторник вёл трансляцию из зала суда.



Уточняется, что Кэррику придётся отбыть срок длительностью минимум 30 лет и 239 дней перед тем, как комиссия по досрочному освобождению сможет рассмотреть такой вариант в его отношении.

Судья заявила, что мужчина представляет серьёзную опасность для тех женщин, которых он способен уговорить остаться с ним наедине. Одна из пострадавших описала знакомство с ним как «встречу со злом». Злоумышленник, в свою очередь, рассказал о тяжёлом детстве. Якобы он вырос с родителями, злоупотреблявшими алкоголем, и отчим относился к нему с жестокостью. Во взрослом возрасте проблемы со спиртным начались уже у него самого.