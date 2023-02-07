Камера сняла, как автомобилисту скрасили одиночество на Выборгском шоссе

Остановка посреди проезжей части чревата последствиями не только на магистралях вроде КАД. На севере Петербурга днем 7 февраля камера видеонаблюдения запечатлела, как одиноко стоящий автомобиль быстро стал локомотивом «паровозика».
ДТП произошло в 13:01 на Выборгском шоссе, перед перекрестком с улицей Жени Егоровой в направлении области, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Легковой автомобиль, по словам очевидца, стоял во втором слева ряду уже одну-две минуты и не мог тронуться, когда сзади в него друг за другом въехали два автомобиля, образовав «паровозик» в три «вагона».
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, участниками ДТП стали автомобили Volkswagen, Chevrolet и Infiniti. Люди в аварии не пострадали. Отметим, что пометка о ДТП в этом месте на «Яндекс.Картах» остается до сих пор, но движение там не затруднено.