Сломала челюсть, чтобы успокоить. Екатеринбурженку приговорили к колонии за гибель младенца

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в гибели трёхмесячного сына женщину с тяжёлой рукой и расшатанными нервами. О приговоре 7 февраля сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, в начале марта прошлого года 38-летняя жительница Екатеринбурга в доме на улице Колхозников не вытерпела плача сына и ударила его по голове. Согласно материалам дела, не менее девяти раз. Этого оказалось достаточно, чтобы сломать трёхмесячному мальчику челюсть и причинить черепно-мозговую травму. Он не выжил.
В прокуратуре сообщали, что мать успокаивала сына затрещинами, когда была пьяна.
Женщине вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшее смерть. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима.