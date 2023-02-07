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    Сломала челюсть, чтобы успокоить. Екатеринбурженку приговорили к колонии за гибель младенца

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    8 комментариев

    Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в гибели трёхмесячного сына женщину с тяжёлой рукой и расшатанными нервами. О приговоре 7 февраля сообщает прокуратура Свердловской области.

    По данным ведомства, в начале марта прошлого года 38-летняя жительница Екатеринбурга в доме на улице Колхозников не вытерпела плача сына и ударила его по голове. Согласно материалам дела, не менее девяти раз. Этого оказалось достаточно, чтобы сломать трёхмесячному мальчику челюсть и причинить черепно-мозговую травму. Он не выжил.

    В прокуратуре сообщали, что мать успокаивала сына затрещинами, когда была пьяна.

    Женщине вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшее смерть. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима.

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    Комментарии 8

    Гость07 Фев 2023 в 16:43
    А 9 за дескридитатацию?
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