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    Финляндский вокзал стал машиной времени. Смотрите, как туда прибывает блокадный поезд в дыму

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Ровно 80 лет назад в Ленинград впервые после прорыва блокады прибыл поезд с продовольствием. Сегодня, 7 февраля, на Финляндском вокзале воссоздали это событие.

    Как сообщает ОЖД, в годовщину со дня прибытия первого поезда в осажденный город в Петербурге представили театрализованную реконструкцию. Как и тогда, в феврале 1943 года, прибывающий к перрону состав возглавил паровоз серии ЭУ. Все вагоны — исторические. Это и теплушки начала ХХ века, на которых во время войны возили рядовых, и классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов, которые использовались для офицерского состава.

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    Также к перрону прибыл паровоз ОВ-324, построенный в 1905 году. Многие паровозы этой серии в период гражданской и Великой Отечественной войн были защищены броней и входили в состав бронепоездов. Третьим был подан локомотив ЛВ-0165 1956 года выпуска — это первые советские грузовые паровозы послевоенной разработки.

    В феврале 1943 года после полуторагодичного перерыва в Ленинград пришёл первый поезд с едой. Железнодорожная линия Шлиссельбург — Поляны, по которой он двигался, стала главной транспортной артерией города и получила название Дорога Победы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    ПетербургБлокада ЛенинградаЖелезная дорогаПоезд
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