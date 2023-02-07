Финляндский вокзал стал машиной времени. Смотрите, как туда прибывает блокадный поезд в дыму

Ровно 80 лет назад в Ленинград впервые после прорыва блокады прибыл поезд с продовольствием. Сегодня, 7 февраля, на Финляндском вокзале воссоздали это событие.



Как сообщает ОЖД, в годовщину со дня прибытия первого поезда в осажденный город в Петербурге представили театрализованную реконструкцию. Как и тогда, в феврале 1943 года, прибывающий к перрону состав возглавил паровоз серии ЭУ. Все вагоны — исторические. Это и теплушки начала ХХ века, на которых во время войны возили рядовых, и классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов, которые использовались для офицерского состава.

