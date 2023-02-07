Финляндский вокзал стал машиной времени. Смотрите, как туда прибывает блокадный поезд в дыму

Ровно 80 лет назад в Ленинград впервые после прорыва блокады прибыл поезд с продовольствием. Сегодня, 7 февраля, на Финляндском вокзале воссоздали это событие.
Как сообщает ОЖД, в годовщину со дня прибытия первого поезда в осажденный город в Петербурге представили театрализованную реконструкцию. Как и тогда, в феврале 1943 года, прибывающий к перрону состав возглавил паровоз серии ЭУ. Все вагоны — исторические. Это и теплушки начала ХХ века, на которых во время войны возили рядовых, и классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов, которые использовались для офицерского состава.
Также к перрону прибыл паровоз ОВ-324, построенный в 1905 году. Многие паровозы этой серии в период гражданской и Великой Отечественной войн были защищены броней и входили в состав бронепоездов. Третьим был подан локомотив ЛВ-0165 1956 года выпуска — это первые советские грузовые паровозы послевоенной разработки.
В феврале 1943 года после полуторагодичного перерыва в Ленинград пришёл первый поезд с едой. Железнодорожная линия Шлиссельбург — Поляны, по которой он двигался, стала главной транспортной артерией города и получила название Дорога Победы.