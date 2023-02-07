Проезд по Витебскому проспекту ограничат до конца марта

Временные ограждения и строительные работы с 9 февраля изменят схемы движения транспорта в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Колпинском и Пушкинском. Самые долгие ограничения продлятся два года.
До 19 апреля 2025 года ограничат движение по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до Молодежного переулка, у дома 43–45 по улице Шкапина, сообщает 7 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят для размещения пешеходной галереи.
В Колпино стартует второй этап строительства газопровод. С 9 по 10 февраля будет ограничен проезд по Водопадной улице у Вознесенского шоссе.
В Шушарах из-за установки временного ограждения ограничат проезд по Витебскому шоссе. Участок от Пушкинской улицы до Шушарской дороги сузят до 27 марта.