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    Проезд по Витебскому проспекту ограничат до конца марта

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    Временные ограждения и строительные работы с 9 февраля изменят схемы движения транспорта в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Колпинском и Пушкинском. Самые долгие ограничения продлятся два года.

    До 19 апреля 2025 года ограничат движение по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до Молодежного переулка, у дома 43–45 по улице Шкапина, сообщает 7 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят для размещения пешеходной галереи.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Колпино стартует второй этап строительства газопровод. С 9 по 10 февраля будет ограничен проезд по Водопадной улице у Вознесенского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Шушарах из-за установки временного ограждения ограничат проезд по Витебскому шоссе. Участок от Пушкинской улицы до Шушарской дороги сузят до 27 марта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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