Одиннадцатилетний мальчик покончил с собой на острове Декабристов

Погибшего пятиклассника нашли у подножия тринадцатиэтажки в Василеостровском районе Петербурга.



О неподвижном теле во дворе дома на острове Декабристов в экстренные службы накануне в десятом часу вечера сообщил прохожий, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. На асфальте лежал ребёнок без признаков жизни.



Погибшим оказался 11-летний школьник, который проживал в этом же доме вместе с матерью. Сотрудникам правоохранительных органов 39-летняя женщина рассказала, что в последний раз видела сына около девяти часов вечера — он подходил, когда она говорила по телефону. К концу разговора мальчика в квартире не было. Мать увидела его под окнами, выйдя на общий балкон.

