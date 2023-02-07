Одиннадцатилетний мальчик покончил с собой на острове Декабристов

Погибшего пятиклассника нашли у подножия тринадцатиэтажки в Василеостровском районе Петербурга.
О неподвижном теле во дворе дома на острове Декабристов в экстренные службы накануне в десятом часу вечера сообщил прохожий, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. На асфальте лежал ребёнок без признаков жизни.
Погибшим оказался 11-летний школьник, который проживал в этом же доме вместе с матерью. Сотрудникам правоохранительных органов 39-летняя женщина рассказала, что в последний раз видела сына около девяти часов вечера — он подходил, когда она говорила по телефону. К концу разговора мальчика в квартире не было. Мать увидела его под окнами, выйдя на общий балкон.
Восстановить путь ребёнка помогли камеры наблюдения. Покинув квартиру, он зашёл в лифт и поднялся на последний этаж. Следственно-оперативная группа обследовала общий балкон. Искать подсказку будут в гаджетах и тетрадях мальчика.
Он учился в пятом классе местной школы, рос в благополучной, хотя и неполной семье. Родители развелись пять лет назад. Отец-архитектор регулярно виделся с сыном и каких-либо странностей в его поведении не замечал. О проблемах мальчик не рассказывал.