    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-з

    776мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.6eur76.03

    Одиннадцатилетний мальчик покончил с собой на острове Декабристов

    7719
    2 комментария

    Погибшего пятиклассника нашли у подножия тринадцатиэтажки в Василеостровском районе Петербурга.

    О неподвижном теле во дворе дома на острове Декабристов в экстренные службы накануне в десятом часу вечера сообщил прохожий, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. На асфальте лежал ребёнок без признаков жизни.

    Погибшим оказался 11-летний школьник, который проживал в этом же доме вместе с матерью. Сотрудникам правоохранительных органов 39-летняя женщина рассказала, что в последний раз видела сына около девяти часов вечера — он подходил, когда она говорила по телефону. К концу разговора мальчика в квартире не было. Мать увидела его под окнами, выйдя на общий балкон.

    Восстановить путь ребёнка помогли камеры наблюдения. Покинув квартиру, он зашёл в лифт и поднялся на последний этаж. Следственно-оперативная группа обследовала общий балкон. Искать подсказку будут в гаджетах и тетрадях мальчика.

    Он учился в пятом классе местной школы, рос в благополучной, хотя и неполной семье. Родители развелись пять лет назад. Отец-архитектор регулярно виделся с сыном и каких-либо странностей в его поведении не замечал. О проблемах мальчик не рассказывал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СамоубийствоСамоубийство подростка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ24

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close