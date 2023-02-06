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    «Пассажиравтотранс» добавит в автобусы терминалы для оплаты проезда банковской картой

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на оснащение автобусов терминалами для оплаты проезда. В машинах старых поставок оказалось маловато валидаторов для банковских карт.

    Аукцион объявлен в конце прошлой недели, стартовая стоимость 87 млн рублей. Судя по документации, надо будет поставить не менее 1 150 терминалов, для этого один из работающих необходимо демонтировать и передать заказчику.

    Как пояснили «Фонтанке» в самом «Пассажиравтотрансе», в автобусах ранних закупок установлено 2 банковских терминала. Учитывая развитие бесконтактных платежей, в них решено добавить третий валидатор для банковских карт, с его помощью можно будет также рассчитаться за нескольких пассажиров. При этом в автобусах закупки 2020 года и более поздних оплатить проезд банковской картой можно на любом валидаторе.

    Согласно отчету чиновников, в прошлом году 95 % пассажиров оплачивали проезд электронными способами. При этом растет количество петербуржцев, которые используют банковские карты — ЕКП и Мир. В 2023 году Смольный и НСПК изменили льготность проезда по этим картам: скидка в метро радикально сократилась, зато появился льготный тариф в наземном транспорте. Подробнее об этом — здесь.

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    АвтобусБанковские картыОплата проезда банковскими картамиОбщественный транспортТерминалы оплатыПассажиравтотранс
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