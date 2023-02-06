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    «Старт теплой волны». Синоптики предупреждают петербуржцев о слабой оттепели и гололедице

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    В Петербурге формируется теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют и слабые оттепели, и гололедицу.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 февраля в городе облачно с прояснениями, ночью местами умеренный снег. Днем задует умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

    Немного другое мнение у ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса. В своем Telegram-канале он пишет о «старте теплой волны» в Петербурге.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый атмосферный фронт. В зоне его влияния ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, а температура воздуха будет расти, местами до слабых оттепелей», — говорится в прогнозе центра «ФОБОС».

    Синоптики этого учреждения обещают температуру от нуля до минус двух градусов. «Во вторник без существенных осадков, местами гололедица», — добавил Леус.

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