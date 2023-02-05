Неандертальцы воспринимали запахи не так, как мы. Их меньше тревожили цветы и пот

Биологи из Университета Дьюка (CIF) выяснили, что обоняние у современного человека сильно отличается от обоняния неандертальцев и денисовцев. Наши древние «родственники» лучше распознавали запах мёда, а мы ярче чувствуем запахи пота и мочи. Исследование опубликовано в журнале iScience, пишет 5 февраля «Газета.Ru».



Учёные использовали образцы ДНК неандертальцев и денисовцев, собранные лауреатом Нобелевской премии Сванте Паабо. В образцах сохранились участки, кодировавшие обонятельные рецепторы носа, — и это позволило вырастить их в лаборатории.

