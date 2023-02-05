Неандертальцы воспринимали запахи не так, как мы. Их меньше тревожили цветы и пот

Биологи из Университета Дьюка (CIF) выяснили, что обоняние у современного человека сильно отличается от обоняния неандертальцев и денисовцев. Наши древние «родственники» лучше распознавали запах мёда, а мы ярче чувствуем запахи пота и мочи. Исследование опубликовано в журнале iScience, пишет 5 февраля «Газета.Ru».
Учёные использовали образцы ДНК неандертальцев и денисовцев, собранные лауреатом Нобелевской премии Сванте Паабо. В образцах сохранились участки, кодировавшие обонятельные рецепторы носа, — и это позволило вырастить их в лаборатории.
Как выяснилось, рецепторы современного Homo sapiens и древних Homo выделяли одни и те же запахи, но с разной интенсивностью. Денисовцы (Homo denisovensis), жившие 30–50 тысяч лет назад на территории Алтая и Азии, хуже, чем мы, чувствовали запахи цветов, но в три раза лучше улавливали запах меда и четыре раза лучше — серы. Неандертальцы (Homo sapiens neanderthalensis), жившие около 40 тысяч лет в Европе и Азии, в три раза хуже чувствовали запахи зелени, пряностей и цветов. И те, и другие были менее чувствительны к запахам человеческого тела — мочи и пота.
У современных людей особенности обоняние тоже разнятся, но не так сильно. Они не настолько важны, как в древности, потому что сейчас выживание не зависит от нескольких конкретных продуктов.