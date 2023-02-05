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    Польша собирается на границе с Россией построить заграждение с системой слежения

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    Пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская 5 февраля объявила, что возведение заграждения с системами слежения на польско-российской границе начнется в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    «Монтаж заграждения должен начаться в марте этого года», — цитирует агентство слова Михальской.

    По ее словам, подрядчик сейчас готовит проект для погранохраны. Работы оцениваются в 82 млн долларов. Заграждение растянется примерно на 200 километров. Это будет система датчиков и камер, чтобы вести круглосуточный мониторинг.

    Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью в начале ноября.

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