Польша собирается на границе с Россией построить заграждение с системой слежения

Пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская 5 февраля объявила, что возведение заграждения с системами слежения на польско-российской границе начнется в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.



«Монтаж заграждения должен начаться в марте этого года», — цитирует агентство слова Михальской.



По ее словам, подрядчик сейчас готовит проект для погранохраны. Работы оцениваются в 82 млн долларов. Заграждение растянется примерно на 200 километров. Это будет система датчиков и камер, чтобы вести круглосуточный мониторинг.

