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    В Мельбурне ревут сирены: горит храм Яркой Луны

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    Более 80 пожарных тушат пожар в буддийском храме на юго-востоке Мельбурна (Австралия). Храм Яркой Луны загорелся около 20 часов по местному времени в воскресенье, 5 февраля.

    Как сообщает ABC News, храм Яркой Луны в Мельбурне — большое многоэтажное здание в стиле древнекитайского императорского дворца — горит целиком. Дым виден на расстоянии до 15 км, даже в пригородах.

    На месте ЧП ревут сирены экстренных служб. Жителей соседних районов просят не выходить из дома и закрыть все окна и двери, автомобилистов — освободить дороги для свободного проезда экстренных служб.

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    АвстралияМельбурнПожарПожар в церкви
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