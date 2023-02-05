В Мельбурне ревут сирены: горит храм Яркой Луны

Более 80 пожарных тушат пожар в буддийском храме на юго-востоке Мельбурна (Австралия). Храм Яркой Луны загорелся около 20 часов по местному времени в воскресенье, 5 февраля.
Как сообщает ABC News, храм Яркой Луны в Мельбурне — большое многоэтажное здание в стиле древнекитайского императорского дворца — горит целиком. Дым виден на расстоянии до 15 км, даже в пригородах.
На месте ЧП ревут сирены экстренных служб. Жителей соседних районов просят не выходить из дома и закрыть все окна и двери, автомобилистов — освободить дороги для свободного проезда экстренных служб.