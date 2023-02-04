Бранился у крейсера «Аврора» и говорил о Матвиенко. Петербуржца призвали к ответу за экспрессивную прогулку

В Петербурге наказали молодого человека, который сквернословил у крейсера «Аврора» и отказывался проследовать за полицейскими. Он получил 10 суток административного ареста.

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Задержали его накануне. Фигурант вину не признал — заявил, что ничего противоправного не делал, а полиции просто не понравился его плакат и «высказывания в отношении Сергея Владимировича». По данным «Фонтанки», мужчина говорил о бизнесмене Сергее Матвиенко — сыне спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ему не понравилась ситуация с санаториями в Кавказских Минеральных Водах. Кроме того, по нашим данным, задержанному вменяют статью о несанкционированном митинге, но рассматривать дело будет комитет по законности.