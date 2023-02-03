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    Русский как дополнительный. В Минобрнауки рассказали, когда экзамен станет необязательным для инженеров

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    Минобрнауки России планирует с 2024 года снижать акцент на экзамен по русскому языку при наборе студентов в высшие учебные заведения на инженерные специальности. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

    Рассматривать собираются результаты по математике, физике и информатике, русский язык при этом будут учитывать как дополнительный.

    Ранее в Минпросвещения предложили акцентировать внимание при поступлении на инженерное образование на профильные математику, физику и информатику. Кроме того, он отметил важность фокусировки на подготовке кадров с учётом задач, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

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