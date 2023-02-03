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    Да только принца нет. Петербурженка попросила взыскать с брачного агентства аванс за мужа, которого не нашли

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    Мировой судья Петербурга принял к производству иск 34-летней Марии к брачному агентству. Женщина попросила взыскать с организации неотработанный аванс. Об этом 3 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Мария отчаялась искать любовь в июне прошлого года, именно тогда она заключила договор с агентством. Помогать в подборе избранника ей обязались до сентября. Принц должен был быть выбран с учетом пожеланий, интересов и прочих отличительных особенностей клиентки. За услуги Мария заплатила 40 тысяч рублей. Но профессиональные свахи с задачей не справились.

    Теперь Мария просит суд взыскать эти деньги, раз уж в любви не повезло.

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