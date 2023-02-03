Вышел трейлер сериала «Король и Шут» — и это фэнтези с ожившими персонажами

Первый трейлер предстоящего сериала «Король и Шут» о культовой панк-группе обнародовал «Кинопоиск» 3 февраля. В двухминутном видео, изобилующем зрелищными кадрами, герои-музыканты живут не только в той реальности, где существует их группа и те, кто хотят ее запретить, но и в той, где живут их персонажи.



Ролик объединяет две реальности, одна из которых — в стиле фэнтези. Жанр самого сериала определен создателями как «панк-сказка».

