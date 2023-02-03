Вышел трейлер сериала «Король и Шут» — и это фэнтези с ожившими персонажами

Первый трейлер предстоящего сериала «Король и Шут» о культовой панк-группе обнародовал «Кинопоиск» 3 февраля. В двухминутном видео, изобилующем зрелищными кадрами, герои-музыканты живут не только в той реальности, где существует их группа и те, кто хотят ее запретить, но и в той, где живут их персонажи.
Ролик объединяет две реальности, одна из которых — в стиле фэнтези. Жанр самого сериала определен создателями как «панк-сказка».
«Мы изначально не хотели делать традиционный биографический фильм и тем самым предельно осложнили себе задачу, — рассказывает шоураннер проекта Дмитрий Нелидов. — С одной стороны, мы рассказывали о случившихся событиях, а с другой — у нас есть фэнтези-линия, которая настолько сильно переплетена с реальной историей, что одно от другого стало неотделимым. Самое главное, что, как мне кажется, нам удалось поймать общее настроение и драйв. В сюжете есть всё: история дружбы, приключение в сказочном мире, серьёзная драма и, к сожалению, наркотики, которые тоже являются частью биографии, и сжигающая любовь, и шут, вечно тянущий Горшка в бездну. Все факты и сказки мы рассказывали с бескрайним уважением к Горшку, Князю, Балу и их творчеству».
«По мотивам песен и по мотивам событий из жизни героев мы выстраивали своё кино, а не снимали докудраму, — поддерживает его режиссер проекта Рустам Мосафир. — Мы работали с объёмным архивным материалом, обсуждали сценарий с Игорем «Панкером» и Андреем Князевым, опирались на богатую вселенную группы. Мы рассказываем панк-сказку на основе творчества и создаём новое художественное произведение».
Музыку к проекту написал Алексей Горшенев. Его брата Михаила воплотил на экране Константин Плотников, Андрея Князева — Влад Коноплев.
Сериал выйдет 2 марта.