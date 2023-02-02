Теперь Brand ICE. Baskin Robbins меняет вывески в Петербурге

Сеть магазинов мороженого и кафе Baskin Robbins, работавшая в России по франшизе, устанавливает в Петербурге вывески с новым названием — Brand ICE. Процесс переименования флагманской торговой точки на канале Грибоедова заснял 2 февраля читатель «Фонтанки».

Американская сеть Baskin Robbins была основана в 1945 году в Калифорнии. Первые кафе под этим брендом начали работу в России в 1988 году. Мороженое в стране по лицензии производила московская фабрика АО «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед» (БРПИ). Она же управляла сетью кафе по франшизе. Осенью 2022 года, после начала боевых действий на Украине, она подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда BrandICE. В начале декабря его представили посетителям. Как уверяли представители компании, мороженое будет то же, изменится только название самой сети. Также изменились названия некоторых сортов мороженого. Например, «Ромовый изюм» стал «Бочонком рома», «Нью-Йорк» — теперь «Чизкейк».

АО «БРПИ» было создано в 1994 году бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британским Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината № 9, который возглавлял предприниматель. В 2009 году Абрамян скончался. После, как пишут СМИ, бизнес перешел его родственникам.



Сейчас, по данным «2ГИС», в Петербурге работают пять кафе Brand ICE. Временно закрытым остается филиал на проспекте Просвещения.

