«Ъ»: Baskin Robbins в России изменит бренд

Московская фабрика БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед»), которая около 30 лет выпускала мороженое Baskin Robbins по лицензии, регистрирует новую торговую марку BRandICE, а кафе, работающие по франшизе, меняют вывески. Более того, вероятно, что фабрика изменит и рецептуру. Дело в том, что она могла лишиться прав на бренд, пишет 2 декабря «Коммерсантъ».



По данным издания, заявка на регистрацию товарных знаков BrandICE подана в Роспатент осенью. Управляющий одного из кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и должен сменить вывеску с 1 декабря.

