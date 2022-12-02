«Ъ»: Baskin Robbins в России изменит бренд

Московская фабрика БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед»), которая около 30 лет выпускала мороженое Baskin Robbins по лицензии, регистрирует новую торговую марку BRandICE, а кафе, работающие по франшизе, меняют вывески. Более того, вероятно, что фабрика изменит и рецептуру. Дело в том, что она могла лишиться прав на бренд, пишет 2 декабря «Коммерсантъ».
По данным издания, заявка на регистрацию товарных знаков BrandICE подана в Роспатент осенью. Управляющий одного из кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и должен сменить вывеску с 1 декабря.
БРПИ выпускает мороженое около 200 сортов и развивает сеть кафе Baskin Robbins по франшизе. Она была создана в 1994 году бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британским Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината