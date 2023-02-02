На Сахалине стая бродячих собак набросилась на мать с годовалым ребенком

Стая бродячих собак набросилась на мать с годовалым малышом на Сахалине, а после попыталась напасть на игравших во дворе детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мэрия Южно-Сахалинска уверяет, что часть животных уже отловили.

Сообщение об агрессивных животных появилось на портале « Сахалин.онлайн ». Житель Южно-Сахалинска рассказал, что по двору жилого дома № 70 на улице Авиационной шла его жена с дедушкой и годовалым малышом. Собаки сначала атаковали семью, а затем переключились на детей. Мужчина уверяет, что подобное поведение для бездомных четвероногих уже привычное. К своему обращению он прикрепил видео, на котором видно, как довольно крупные псы облаивают мальчика.

Следственный комитет региона 2 февраля по факту случившегося возбудил уголовное дело о халатности. В СК уточнили, что жалобы на агрессивных собак поступают из разных районов города.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин 2 февраля провел экстренное совещание по ситуации с отловом безнадзорных животных. Пресс-служба городской администрации сообщает, что заявки обрабатываются в течение суток, а часть стаи с Авиационной удалось поймать.

По закону любое безнадзорное животное с улицы сначала проходит медицинское обследование состояния здоровья. Затем в течение двух недель, если собаки признаны не опасными, они чипируются, вакцинируются, стерилизуются и выпускаются в естественную среду. Агрессивные и больные особи помещаются в приют на пожизненное содержание.

