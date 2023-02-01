«Чудо чудное». Глазастая птица показалась за шторой жительницы Мурино

Глазастого пернатого обнаружила жительница Мурино за оконной шторой. Гость, вероятно, ждал приглашения, но проникнуть в человеческий дом помешало стекло. О необычной встрече вечером 1 февраля рассказала читательница «Фонтанки» Мария.

По словам женщины, прицельный взгляд птицы на время лишил её подвижности. «Когда видишь такое чудо чудное, даже на время замираешь, а потом становится смешно», — рассказала она.



Фотография, как пояснила Мария, была сделана в среду на Петровском бульваре, 11/2. Похожий на филина крылатый, вероятно, отдыхал на водоотливе от длительного полёта.