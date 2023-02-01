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    «Чудо чудное». Глазастая птица показалась за шторой жительницы Мурино

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    4 комментария

    Глазастого пернатого обнаружила жительница Мурино за оконной шторой. Гость, вероятно, ждал приглашения, но проникнуть в человеческий дом помешало стекло. О необычной встрече вечером 1 февраля рассказала читательница «Фонтанки» Мария.

    Фото: О грибах
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    По словам женщины, прицельный взгляд птицы на время лишил её подвижности. «Когда видишь такое чудо чудное, даже на время замираешь, а потом становится смешно», — рассказала она.

    Фотография, как пояснила Мария, была сделана в среду на Петровском бульваре, 11/2. Похожий на филина крылатый, вероятно, отдыхал на водоотливе от длительного полёта.

    Фото: О грибах

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    Комментарии 4

    Гость01 Фев 2023 в 22:21
    Может это совушка из музея сов в Токсово?
    +0−0
    AEG101 Фев 2023 в 22:20
    Красава!
    +0−0
    hal900001 Фев 2023 в 22:20
    Видимо совсем недавно на этом месте где стоит дом раньше росла ель..и она на ней сидела..она домой прилетела..
    +0−0
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