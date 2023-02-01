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    «Тексты идут вразрез с культурной политикой». В Курске отменили концерт Инстасамки

    1984
    13 комментариев

    Очередное выступление российской исполнительницы Инстасамки было отменено. На этот раз речь идет о концерте в Курске, который должен был состояться в апреле. Специальную программу исполнительница готовила совместно со своим мужем и продюсером MONEYKEN. В региональном минкульте 1 февраля озвучили причину отмены.

    «Тексты исполнителей идут вразрез с культурной политикой региона», — процитировало чиновников агентство ТАСС.

    Ранее стало известно, что мартовский концерт Инстасамки после обращения неких жителей отменили в Пятигорске.

    Уроженка Тобольска Дарья Зотеева начала свою карьеру как блогер. Сегодня она известна как рэп- и поп-исполнительница Инстасамка. Девушку регулярно обвиняют в плагиате, музыкальные журналисты сравнивают ее с американской певицей Карди Би. Различные организации, выступающие за сохранение традиционных ценностей, видят в творчестве Инстасамки разврат и пропаганду продажной любви.

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    Отмена концертовКурская областьИнстасамка
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    Комментарии 13

    Алик-101 Фев 2023 в 18:33
    Одного сценического псевдонима достаточно, чтобы отменить это, т.н. «выступление»
    +0−1
    Bad robot01 Фев 2023 в 17:55
    данунафиг, миньетнаяморда.
    +1−2
    lexandr_5e4ce78957e8401 Фев 2023 в 17:27
    думаю, с Шаманом они были бы парой...
    +1−2
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