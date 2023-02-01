«Тексты идут вразрез с культурной политикой». В Курске отменили концерт Инстасамки

Очередное выступление российской исполнительницы Инстасамки было отменено. На этот раз речь идет о концерте в Курске, который должен был состояться в апреле. Специальную программу исполнительница готовила совместно со своим мужем и продюсером MONEYKEN. В региональном минкульте 1 февраля озвучили причину отмены.



«Тексты исполнителей идут вразрез с культурной политикой региона», — процитировало чиновников агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что мартовский концерт Инстасамки после обращения неких жителей отменили в Пятигорске.