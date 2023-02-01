«Угроза конституционному строю». Созданный Каспаровым* «Форум свободной России»** признан нежелательным

Информация о нежелательности «Форума свободной России»** доведена до Минюста, который включит его в соответствующий перечень.

Как уточняют в прокуратуре, изучив поступившие материалы, иностранную неправительственную организацию с припиской к Литве признали представляющей угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

Решением Генпрокуратуры РФ список организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, пополнил литовский «Форум свободной России»**. Надзорное ведомство сообщило об этом 1 февраля.

«Форум свободной России»** создали в 2016 году шахматист и политик Гарри Каспаров* и оппозиционер Иван Тютрин*. Первый признан иноагентом в мае, второй — в декабре 2022 года.



Своей задачей форум ставит формирование интеллектуальной альтернативы действующей политике России. Конференции собирались два раза в год в Вильнюсе, после пандемии перешли в онлайн-формат.

