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    «Угроза конституционному строю». Созданный Каспаровым* «Форум свободной России»** признан нежелательным

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    10 комментариев

    Решением Генпрокуратуры РФ список организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, пополнил литовский «Форум свободной России»**. Надзорное ведомство сообщило об этом 1 февраля.

    Как уточняют в прокуратуре, изучив поступившие материалы, иностранную неправительственную организацию с припиской к Литве признали представляющей угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

    Информация о нежелательности «Форума свободной России»** доведена до Минюста, который включит его в соответствующий перечень.

    «Форум свободной России»** создали в 2016 году шахматист и политик Гарри Каспаров* и оппозиционер Иван Тютрин*. Первый признан иноагентом в мае, второй — в декабре 2022 года.

    Своей задачей форум ставит формирование интеллектуальной альтернативы действующей политике России. Конференции собирались два раза в год в Вильнюсе, после пандемии перешли в онлайн-формат.

    *Включён в реестр Минюста физлиц-иноагентов.

    ** Включён в перечень нежелательных на территории РФ.

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    Комментарии 10

    AndrewBarsik01 Фев 2023 в 14:39
    Когда же прокуроры обратят внимание на сомнительную деятельность "Единой России"? Чаша переполняется.
    +0−0
    Алик-101 Фев 2023 в 14:13
    Оксюморон: армяно-еврей, родившийся в Азербайджане, скрывающийся в США, основавший организацию в Литве озабочен свободной Россией
    +0−0
    X-кот01 Фев 2023 в 14:07
    Какому-какому строю? ну, пиплу норм
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