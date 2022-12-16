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    Таратута*, еще четыре человека и три организации. Минюст обновил список иноагентов

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    1 комментарий

    Министерство юстиции снова расширило список иностранных агентов. Новичками стали несколько человек, в том числе Юлия Таратута, а также три организации. Список обновлен вечером 16 декабря.

    В реестр включены оппозиционер Иван Тютрин*, журналист из Марий Эл Дмитрий Любимов*, петербургский политик Наталья Грязневич*, предприниматель Дмитрий Давыдов*. Также иноагентами признаны организации «Экологическая вахта Сахалина»*, «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*, самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*.

    *включен Минюстом в список иностранных агентов.

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    Иностранные агенты
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    Комментарии 1

    pride16 Дек 2022 в 22:07
    Экологи становятся иногентами. Кто же будет тогда следить за соблюдением статьи конституции о бережном отношении к природе? Или на Каспии 1700 тюлений погибли и это было бережное отношение, а погибли бы 40 тыс, то тут уже штраф 40 тыс .
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