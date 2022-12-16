Таратута*, еще четыре человека и три организации. Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции снова расширило список иностранных агентов. Новичками стали несколько человек, в том числе Юлия Таратута, а также три организации. Список обновлен вечером 16 декабря.



В реестр включены оппозиционер Иван Тютрин*, журналист из Марий Эл Дмитрий Любимов*, петербургский политик Наталья Грязневич*, предприниматель Дмитрий Давыдов*. Также иноагентами признаны организации «Экологическая вахта Сахалина»*, «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*, самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*.