Нет повода для ареста. Болеющий миллиардер Берсон снова почти свободный человек

Владелец особняка Черкасского на Университетской набережной Борис Берсон больше года не появляется в суде по своему уголовному делу, потому что болен. В этом убедился суд апелляционной инстанции и отменил решение о заочном аресте бизнесмена.
Заседание, следует из картотеки Горсуда Петербурга, состоялось накануне. Как 1 февраля «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов, адвокаты подсудимого принесли множество дополнительных документов, подтверждающих состояние здоровья Берсона.
Бизнесмена обвиняют в том, что он не следит за состоянием объекта культурного наследия на Университетской набережной — особняк периодически горит и, очевидно, разваливается. Для таких случаев предусмотрена уголовная ответственность. Максимум, который грозит Берсону, — до трёх лет лишения свободы.
Дело в суде с конца ноября 2021 года, но подсудимый ни разу не пришел на заседания. К 17 января терпение суда кончилось, и Берсона заочно арестовали на основании того, что больничные выдавались частными клиниками незадолго до очередного слушания, диагнозов в них не было и, как следствие, ничего не подтверждало невозможность для Берсона участвовать в процессе.
Суд апелляционной инстанции убедился, что все больничные реальные, бизнесмен действительно болен, а условия действующей меры о запрете определенных действий ни разу не нарушил. Учитывая тяжесть статьи, суд не увидел повода объявлять Берсона в розыск и решение о заочном аресте отменил. Также отменено решение о необходимости отправить миллиардера в психбольницу на стационарную экспертизу.
Суд по гражданскому делу обязал Берсона отремонтировать особняк еще два года назад, но он как стоял подгоревший и заколоченный, так и стоит. Ущерб оценен примерно в 40 млн рублей.