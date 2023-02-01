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    Нет повода для ареста. Болеющий миллиардер Берсон снова почти свободный человек

    1899
    7 комментариев

    Владелец особняка Черкасского на Университетской набережной Борис Берсон больше года не появляется в суде по своему уголовному делу, потому что болен. В этом убедился суд апелляционной инстанции и отменил решение о заочном аресте бизнесмена.

    Заседание, следует из картотеки Горсуда Петербурга, состоялось накануне. Как 1 февраля «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов, адвокаты подсудимого принесли множество дополнительных документов, подтверждающих состояние здоровья Берсона.

    Бизнесмена обвиняют в том, что он не следит за состоянием объекта культурного наследия на Университетской набережной — особняк периодически горит и, очевидно, разваливается. Для таких случаев предусмотрена уголовная ответственность. Максимум, который грозит Берсону, — до трёх лет лишения свободы.

    Дело в суде с конца ноября 2021 года, но подсудимый ни разу не пришел на заседания. К 17 января терпение суда кончилось, и Берсона заочно арестовали на основании того, что больничные выдавались частными клиниками незадолго до очередного слушания, диагнозов в них не было и, как следствие, ничего не подтверждало невозможность для Берсона участвовать в процессе.

    Суд апелляционной инстанции убедился, что все больничные реальные, бизнесмен действительно болен, а условия действующей меры о запрете определенных действий ни разу не нарушил. Учитывая тяжесть статьи, суд не увидел повода объявлять Берсона в розыск и решение о заочном аресте отменил. Также отменено решение о необходимости отправить миллиардера в психбольницу на стационарную экспертизу.

    Суд по гражданскому делу обязал Берсона отремонтировать особняк еще два года назад, но он как стоял подгоревший и заколоченный, так и стоит. Ущерб оценен примерно в 40 млн рублей.

    Особняк был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский — сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.

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    Объект культурного наследияОсобнякСуд
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    Комментарии 7

    Oliv01 Фев 2023 в 12:54
    Арест больного человека не поможет покрыть ущерб зданию. Арестовывать нужно его "здоровые" активы, и реализовывать их на торгах. Вмиг появятся требуемые средства.
    +0−0
    piterez01 Фев 2023 в 12:52
    А Беглов тоже болен? Полгорода в разрухе, а дороги в заднице...
    +0−0
    27502074001 Фев 2023 в 12:51
    А в суд перед заседанием звонили неустановленные лица?
    +0−0
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