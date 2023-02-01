Нет повода для ареста. Болеющий миллиардер Берсон снова почти свободный человек

Владелец особняка Черкасского на Университетской набережной Борис Берсон больше года не появляется в суде по своему уголовному делу, потому что болен. В этом убедился суд апелляционной инстанции и отменил решение о заочном аресте бизнесмена.



Заседание, следует из картотеки Горсуда Петербурга, состоялось накануне. Как 1 февраля «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов, адвокаты подсудимого принесли множество дополнительных документов, подтверждающих состояние здоровья Берсона.



Бизнесмена обвиняют в том, что он не следит за состоянием объекта культурного наследия на Университетской набережной — особняк периодически горит и, очевидно, разваливается. Для таких случаев предусмотрена уголовная ответственность. Максимум, который грозит Берсону, — до трёх лет лишения свободы.

