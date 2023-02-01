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    Любитель быстрой езды сбил школьницу во дворе на Ленсовета

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    7 комментариев

    ДТП с пешеходом произошло во дворе одного из домов в Московском районе Петербурга утром 31 января. Под колесами кроссовера пострадала несовершеннолетняя девушка.

    В 8:20 у дома 78 по улице Ленсовета 35-летний петербуржец, двигаясь по дворовой территории на автомобиле Volkswagen Touareg, сбил 17-летнюю девушку, которая шла слева от него в попутном направлении, сообщает 1 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 10-классница получила закрытый перелом со смещением и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

    По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Фольксвагена» за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 12 раз, 11 из которых — за превышение скорости, в том числе одно повторное.

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    Комментарии 6

    rico01 Фев 2023 в 12:05
    Не знаю, что случилось в конкретном случае, но могло получиться и так, что скорость не превышал водитель. Во многих дворах с уборкой плохо и пешеход мог поскользнуться, когда автомобиль просто проезжал мимо на малой скорости, и попасть под колеса.
    +0−1
    vic_5e4cd1938d1a801 Фев 2023 в 11:50
    Многие водители во дворах едут значительно быстрее, чем разрешённые 20 км/ч. Даже эта разрешённая скорость представляет опасность для пешеходов, когда авто и пешеход вынуждены разминуться на узком пространстве. Смело едут в притирку к пешеходам, которым бывает, просто некуда деться, зато легко оступиться прямо под колёса или быть зацепленным зеркалом.
    +4−0
    Satyr01 Фев 2023 в 11:40
    Наказание и тяжесть несоразмерны... Денюшкой надо наказывать, причем большой, вот тогда прыти поубавится.
    +6−0
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