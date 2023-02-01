Любитель быстрой езды сбил школьницу во дворе на Ленсовета

ДТП с пешеходом произошло во дворе одного из домов в Московском районе Петербурга утром 31 января. Под колесами кроссовера пострадала несовершеннолетняя девушка.



В 8:20 у дома 78 по улице Ленсовета 35-летний петербуржец, двигаясь по дворовой территории на автомобиле Volkswagen Touareg, сбил 17-летнюю девушку, которая шла слева от него в попутном направлении, сообщает 1 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 10-классница получила закрытый перелом со смещением и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.