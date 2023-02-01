В колледже на юге Петербурга подросток потерял сознание на уроке. Перед этим у него были галлюцинации

В тяжелом состоянии из колледжа в Кировском районе Петербурга в больницу привезли первокурсника. Плохо ему стало прямо на занятии.



В детскую городскую больницу № 5 учащегося привезли накануне около четырех дня из колледжа на улице Маршала Говорова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля. 16-летний первокурсник потерял сознание прямо на занятии.



Его состояние медики оценили как крайне тяжелое. По предварительной информации, в крови пациента нашли вещество галлюциногенного свойства. Проверку обстоятельств отравления проводит полиция района.