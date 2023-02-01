«Это не глюки, это реально». По Ленинскому бегал голый человек, в троллейбусе его терпеть не стали

Вчера около 19 часов Екатерина, по её словам, ждала транспорт на остановке у дома 156 по Ленинскому проспекту. Вдруг мимо пробежал обнажённый мужчина. Следом за ним шел второй мужчина, в одежде, и нёс в руке строительную каску. Он якобы сказал Екатерине: «Это не глюки, это реально». После этого она включила видеозапись на смартфоне.

«Голый запрыгнул в троллейбус, а его товарищ не успел и пошел рядом. Я тоже пошла следом», — рассказывает девушка.



Троллейбус проехал всего пару десятков метров и остановился. Голого высадили из салона, и он, по словам Екатерины, побежал во дворы, ругая какую-то больницу и зиму. Мужчина с каской в руке проследовал за ним. Через дорогу, на углу улиц Костюшко и Кубинской, расположена городская больница № 26.

