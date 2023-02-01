Страшный пожар в Москве: в квартире нашли тела с признаками насильственной смерти

Двое мужчин найдены мёртвыми после пожара в Москве рано утром 1 февраля.
Как сообщает столичная прокуратура, возгорание в квартире жилого дома на Чистопольской улице тушили около 5 часов утра. Когда с огнём удалось справиться, на месте были обнаружены двое мёртвых мужчин с признаками насильственной смерти — у обоих были ножевые ранения. Личность одного установили, это 59-летний владелец квартиры. Кто второй — выясняется.
По данным агентства «Москва 24», во время тушения были спасены пять человек.
«Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ)», — отмечается в сообщении прокуратуры.