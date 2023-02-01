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    Страшный пожар в Москве: в квартире нашли тела с признаками насильственной смерти

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    Двое мужчин найдены мёртвыми после пожара в Москве рано утром 1 февраля.

    Как сообщает столичная прокуратура, возгорание в квартире жилого дома на Чистопольской улице тушили около 5 часов утра. Когда с огнём удалось справиться, на месте были обнаружены двое мёртвых мужчин с признаками насильственной смерти — у обоих были ножевые ранения. Личность одного установили, это 59-летний владелец квартиры. Кто второй — выясняется.

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    По данным агентства «Москва 24», во время тушения были спасены пять человек.

    «Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ)», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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