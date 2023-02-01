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    В Охотском море спасают потерявший ход рефрижератор Amber Baltic

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    Судно-рефрижератор Amber Baltic, потерявшее ход в шторм в Охотском море, может при буксировке попасть в циклон. С учетом погодных условий оно может прибыть в Петропавловск-Камчатский 4 февраля, сообщили 1 февраля РИА Новости в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

    Судно потеряло ход во время шквального ветра в Охотском море из-за выхода из строя главного двигателя. В Росморречфлоте уточняли, что «Amber Baltic взято на буксир спасательным судном «Справедливый» Росрыболовства, его тянут в сторону Петропавловска-Камчатского на низкой скорости, около 5 узлов, поскольку на море шторм». На борту находятся больше 20 человек.

    В зону буксировки рефрижератора, как уточняет ТАСС, направлено второе спасательное судно — «Суворовец».

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    Охотское мореСудноРефрижератор
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