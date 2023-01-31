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    А у нас сегодня газ. Почти двадцать домов у «Удельной» во вторник чего-то лишились

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    Жители 17 домов рядом со станцией метро «Удельная» во вторник испытывают неудобства. В четырех отключили газ, в 13 – мерзнут трубы.

    Отопление в зданиях ограничено из-за дефекта у дома 2 по Удельному проспекту, рассказали 31 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК». В шести домах ограничена и горячая вода. Работы стартовали около половины первого и должны быть завершены за 13 часов.

    Газоснабжение домов на Костромском проспекте приостановлено из-за воды в газопроводе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз». Чтобы понять, откуда она там взялась, специалисты проводят видеодиагностику. Газоснабжение должна восстановить обслуживающая организация «УниверсалГазсервис», добавили в организации.

    «У нас живет бабушка-блокадница, у нее нет электрического чайника, привыкла на газу греть. Греем ей воду своими», – поделилась очевидица.

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