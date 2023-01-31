В Петербурге суд запретил сайты про обезьян для их же безопасности

Московский райсуд признал запрещенными сайты, на которых продавали обезьянок. Об этом 31 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В суд с иском обратился прокурор. Он указал, что по трем ссылкам была выявлена торговля редкими видами животных — одна из самых ярких обезьян мира мартышка Бразза, кроха Белоухий-игрунок и герой мема «узбагойся» лемур Катта. Под описанием животных имелись ценники и контакты продавца.

Суд указал, что эти обезьяны находятся в международной Красной книге и их оборот допускается в исключительных случаях. Содержать их в неволе тоже можно, лишь имея специальную лицензию.