В Петербурге завод по переработке бытовых отходов приватизируют в 2023 году. Он так и не стал городским мусорным оператором

Смольный включает в программу приватизации городского имущества ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2). Он должен был стать регоператором по вывозу мусора, но в итоге им стал НЭО.



По данным «Фонтанки», в правительстве подготовили проект дополнения в городскую программу приватизации, до МПБО-2 она должна дойти в 2023 году. В пояснительной записке говорится, что завод собирались включить в план на 2022 год, однако комитет по природопользованию посчитал это преждевременным. Теперь время пришло, и ГУП должен стать акционерным обществом со 100-процентной долей города. «К числу положительных факторов создания акционерного общества на базе предприятия относятся: возможность получения дивидендов по акциям, принадлежащим Санкт-Петербургу; самостоятельность хозяйственного общества в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности, возможность ее развития», — говорится в документе.

