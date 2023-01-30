В Петербурге завод по переработке бытовых отходов приватизируют в 2023 году. Он так и не стал городским мусорным оператором

Смольный включает в программу приватизации городского имущества ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2). Он должен был стать регоператором по вывозу мусора, но в итоге им стал НЭО.
По данным «Фонтанки», в правительстве подготовили проект дополнения в городскую программу приватизации, до МПБО-2 она должна дойти в 2023 году. В пояснительной записке говорится, что завод собирались включить в план на 2022 год, однако комитет по природопользованию посчитал это преждевременным. Теперь время пришло, и ГУП должен стать акционерным обществом со 100-процентной долей города. «К числу положительных факторов создания акционерного общества на базе предприятия относятся: возможность получения дивидендов по акциям, принадлежащим Санкт-Петербургу; самостоятельность хозяйственного общества в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности, возможность ее развития», — говорится в документе.
Напомним, ГУП МПБО-2 боролся за статус регионального оператора по обращению с отходами на конкурсах комитета по благоустройству несколько лет назад и даже выигрывал — однако увяз в судах и антимонопольных разбирательствах. В итоге Петербургу дали отсрочку для проведения мусорной реформы, и в 2021 году оператором стал НЭО — совместное предприятие города, Ленобласти, ВТБ и Интер РАО.
В 2022 году НЭО начал выполнять свои функции и выкупил у МПБО-2 его площадку на Волхонке: перед Новым годом там открылся первый из пяти заявленных регоператором комплексов по переработке отходов. У МПБО-2 остается завод в Янино, и Смольный заявлял, что его ресурсы предполагается использовать для раздельного сбора мусора и переработки.
«Фонтанка» подробно писала о программе реорганизации унитарных предприятий в Петербурге, в рамках которой часть из них должны стать акционерными обществами (как, к примеру, ГУП ТЭК), часть — исчезнуть, а часть — трансформироваться в бюджетные учреждения.