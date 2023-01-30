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    В Архангельской области девушка решила развеять скуку, обвинив знакомого в изнасиловании

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    Скучающая жительница Архангельской области решила развлечь себя, оговорив знакомого. В итоге девушка получила уголовное дело и оказалась в суде.

    Как 30 января сообщает региональный Следственный комитет, 20-летнюю девушку из Онежского района признали виновной в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

    Следствие и суд установили, что в августе прошлого года девушка пришла в полицию и рассказала, что ее знакомый пытался изнасиловать ее подругу. Проверка показала, что обвинения были напрасными, и перед законом пришлось отвечать уже ей самой.

    На стадии предварительного следствия она пояснила, что совершила преступление от скуки. В суде девушка признала вину и раскаялась в содеянном.

    Приговором Онежского городского суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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