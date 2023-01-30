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    Длинные выходные уже скоро, напомнил Роструд

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    В коротком феврале одна из рабочих недель будет короткой, а выходные длинные.

    «В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля», — напоминает Роструд.

    День защитника Отечества выпадает на четверг и будет выходным днем. На пятницу, 24 февраля, переносится выходной с воскресенья, 1 января. То есть большинство россиян будут отдыхать четыре дня подряд, с 23 по 26 февраля. Для тех, у кого рабочая неделя — шестидневная (например, во многих школах), суббота, 25 февраля, будет всё-таки рабочим днём.

    Среда, 22 февраля, является предпраздничным днём, поэтому рабочий день сокращается на час.

    В этом году в феврале 28 дней. Весна начнётся в среду.

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