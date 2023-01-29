«Даже не сомневайтесь»: министр транспорта заверил, что в России хватает запчастей для самолетов

Полный набор запчастей для обслуживания самолетов есть в России, заверил министр транспорта РФ Виталий Савельев.



«Даже не сомневайтесь. Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться», - сказал Савельев 29 января в эфире телеканала «Россия» (цитата по ТАСС)

Ранее Савельев заверял, что российские самолёты обойдутся без контрафактных запчастей - в лучшем случае отечественными аналогами, и санкции российской авиации не помеха.