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    «Даже не сомневайтесь»: министр транспорта заверил, что в России хватает запчастей для самолетов

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    Полный набор запчастей для обслуживания самолетов есть в России, заверил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

    «Даже не сомневайтесь. Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться», - сказал Савельев 29 января в эфире телеканала «Россия» (цитата по ТАСС)

    Ранее Савельев заверял, что российские самолёты обойдутся без контрафактных запчастей - в лучшем случае отечественными аналогами, и санкции российской авиации не помеха.

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    ИмпортозамещениеСамолеты
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