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    Министр транспорта РФ заверил, что никто не собирается ставить контрафактные запчасти на самолёты

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    Российские самолёты обойдутся без контрафактных запчастей, в лучшем случае отечественными аналогами, заверил министр транспорта России Виталий Савельев.

    «Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как помочь нашим авиакомпаниям, — цитирует 9 июля заявление Савельева РИА Новости. — Мы стараемся решить эту задачу [с поставками комплектующих] с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается [поставлять] какие-то смазочные материалы, расходные материалы».

    Он уточнил, что детали российского производства сначала должны пройти все проверки и сертификацию.

    Как писала «Фонтанка», из-за санкций обслуживание самолётов иностранного производства значительно усложнилось, а Китай отказался поставлять России запчасти. Савельев говорил, что сейчас Россия имеет 1 278 воздушных судов, из них 1 158 гражданских.

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