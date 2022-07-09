Министр транспорта РФ заверил, что никто не собирается ставить контрафактные запчасти на самолёты

Российские самолёты обойдутся без контрафактных запчастей, в лучшем случае отечественными аналогами, заверил министр транспорта России Виталий Савельев.
«Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как помочь нашим авиакомпаниям, — цитирует 9 июля заявление Савельева РИА Новости. — Мы стараемся решить эту задачу [с поставками комплектующих] с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается [поставлять] какие-то смазочные материалы, расходные материалы».
Он уточнил, что детали российского производства сначала должны пройти все проверки и сертификацию.
Как писала «Фонтанка», из-за санкций обслуживание самолётов иностранного производства значительно усложнилось, а Китай отказался поставлять России запчасти. Савельев говорил, что сейчас Россия имеет