FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Китай отказался поставлять России запчасти для самолётов

38
Печать

Китай отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолётов, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Он объявил об этом на конференции по техобслуживанию самолётов, передает 10 марта РБК.

О сроках и причинах отказа дополнительно пока ничего неизвестно. В Министерстве транспорта РФ на звонок «Фонтанки» не ответили.

Также Росавиация заявила, что ситуация с российскими самолётами на ценах авиабилетов не отразится, пишет ТАСС.

Ранее Минтранс РФ предложил удерживать на территории России иностранные самолёты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте. Проект ведомства связан с пакетом западных санкций из-за ситуации на Украине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (38)

261215271
У Китая нет друзей, есть интересы. Об их интересах можно легко узнать, используя гугл, пока нас в нем не забанили.
Nazariuss
Не стоит заранее усиленно охаивать китайцев. А то так у нас все плохие вокруг окажутся, и Куба, и Венесуэла, и Мексика и прочие. Союзников надо не терять, а приумножать...В общем и целом,у Китая с нами в политическом плане в разы больше тесного, чем с заокеанцами. А в экономике каждая страна будет придерживаться выгоды лично для себя, это не удивительно. И вообще, сначала надо выяснить все нюансы, а не со слов одного человека делать очень далеко идущие выводы. В самый нужный момент китайцы помогут, как то особо не сомневаюсь в этом.
SERGEY111
Ничего - спецоперация закончится и глядишь ИЛ 76 освободятся .
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний