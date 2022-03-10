Китай отказался поставлять России запчасти для самолётов

Китай отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолётов, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Он объявил об этом на конференции по техобслуживанию самолётов, передает 10 марта РБК.



О сроках и причинах отказа дополнительно пока ничего неизвестно. В Министерстве транспорта РФ на звонок «Фонтанки» не ответили.



Также Росавиация заявила, что ситуация с российскими самолётами на ценах авиабилетов не отразится, пишет ТАСС.

