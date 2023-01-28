Платье принцессы Дианы продали за рекордные 604,8 тысяч долларов

Вечернее платье принцессы Дианы из фиолетового шелкового бархата стало самым дорогим за историю торгов Sotheby’s. На аукционе его продали в пять раз дороже изначально заявленной стоимости в 120 тысяч долларов, сообщает 28 января CNN.



В платье британского кутюрье Виктора Эдельштейна принцесса была запечатлена на королевском портрете, а также принимала участие в фотосессии для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

В начале 1997 года Диана решила продать на одном из благотворительных аукционов 79 коктейльных и вечерних платьев, которые она носила как часть королевской семьи. Работа Виктора Эдельштейна тогда ушла в 25 раз дешевле — за 24 тысячи долларов на аукционе Christie's за месяц до смерти принцессы. В журнале Vanity Fair решение продать наряды назвали «мощным символом ее меняющейся жизни» после громкого развода с принцем Чарльзом.