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    Платье принцессы Дианы продали за рекордные 604,8 тысяч долларов

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    Вечернее платье принцессы Дианы из фиолетового шелкового бархата стало самым дорогим за историю торгов Sotheby’s. На аукционе его продали в пять раз дороже изначально заявленной стоимости в 120 тысяч долларов, сообщает 28 января CNN.

    В платье британского кутюрье Виктора Эдельштейна принцесса была запечатлена на королевском портрете, а также принимала участие в фотосессии для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

    В начале 1997 года Диана решила продать на одном из благотворительных аукционов 79 коктейльных и вечерних платьев, которые она носила как часть королевской семьи. Работа Виктора Эдельштейна тогда ушла в 25 раз дешевле — за 24 тысячи долларов на аукционе Christie's за месяц до смерти принцессы. В журнале Vanity Fair решение продать наряды назвали «мощным символом ее меняющейся жизни» после громкого развода с принцем Чарльзом.

    Вырученные средства Диана планировала направить в Фонд борьбы со СПИДом и Королевскую больницу Марсден.

    На аукционе Sotheby’s в пятницу также шли торги за билет на день рождения президента США Джона Кеннеди в 1962 году, на котором Мэрилин Монро спела ему серенаду, и майку команды «Майами» Леброна Джеймса с финала НБА в 2013 году.

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    АукционПринцесса Диана
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