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    Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады. Смотрим вместе с «Фонтанкой»

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    В Петербурге звучат залпы салюта, посвященного 79-летней годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Если посмотреть на него «вживую» не получится, можно включить прямой эфир «Фонтанки». Супервидовая камера показывает торжественное зрелище с лучшего ракурса.

    Салют запустили в 21:00 с набережной Петропавловской крепости. Горожане и гости города увидят тридцать залпов из орудий и батареи фейерверочных установок.

    Подробнее о памятных мероприятиях в честь Дня снятия блокады, читайте в нашем материале.

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