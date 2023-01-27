Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады. Смотрим вместе с «Фонтанкой»

В Петербурге звучат залпы салюта, посвященного 79-летней годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Если посмотреть на него «вживую» не получится, можно включить прямой эфир «Фонтанки». Супервидовая камера показывает торжественное зрелище с лучшего ракурса.
Салют запустили в 21:00 с набережной Петропавловской крепости. Горожане и гости города увидят тридцать залпов из орудий и батареи фейерверочных установок.
Подробнее о памятных мероприятиях в честь Дня снятия блокады, читайте в нашем материале.