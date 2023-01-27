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    Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея всегда будет «в одном окопе» с Россией, а американские танки превратятся в металлолом

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    Северная Корея всегда будет «стоять в одном окопе» с Россией, российской армией и народом. Об этом заявила замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает 27 января агентство ЦТАК.

    «Всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — говорится в ее заявлении.

    Также сестра северокорейского лидера назвала решение США о передаче Украине танков Abrams «гнусным шагом». Она заявила об отсутствии сомнений, что американские танки сгорят и превратятся в металлолом перед боевым духом и мощью армии России.

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