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    Горячие танцы в ночном клубе Петербурга привели к женскому конфликту с участием пивного бокала

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    Ночью в пятницу, 27 января, женщины танцевали в ночном клубе во Фрунзенском районе Петербурга. Одна на танцполе задела другую — происходящее переросло в конфликт, орудием которого оказался пивной бокал.

    Как сообщила пресс-служба Росгвардии, из-за случившегося на танцполе конфликта одна из женщин взяла пивной бокал и нанесла им удар оппонентке по голове. На место оперативно приехали росгвардейцы. Они задержали 48-летнюю нетрезвую нарушительницу.

    Пострадавшая посетительница ночного клуба оказалась в больнице — медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

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