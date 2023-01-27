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    На Сахалине будут судить братьев за вылов трепангов на 65 миллионов рублей

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    6 комментариев

    На Сахалине будут судить двух братьев и четверых их сообщников за вылов дальневосточного трепанга. Их обвиняют в незаконной добыче биологических ресурсов (ч. 3 статьи 256 УК РФ).

    Следствие полагает, что братья создали группу для вылова трепангов (морских огурцов) в Анивском заливе Сахалинской области. По предварительной информации, иглокожих ловили, используя моторные лодки и водолазное снаряжение. Затем трепангов упаковывали в подпольном цехе и отправляли во Владивосток для экспорта.

    Деятельность группы пресекли летом 2020 года сотрудники полиции. Обвиняемым вменяют незаконную добычу свыше 45 тысяч экземпляров живого трепанга. Ущерб превысил 62 миллиона рублей.

    Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

    Дальневосточный трепанг (морской огурец) — беспозвоночное морское животное из типа иглокожих класса голотурий. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

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    СахалинБраконьерыТрепанг
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    Комментарии 6

    chip127 Янв 2023 в 11:37
    Бизнес прибыльный, но воровать дело такое, могут и поймать!
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