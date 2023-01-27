На Сахалине будут судить братьев за вылов трепангов на 65 миллионов рублей

На Сахалине будут судить двух братьев и четверых их сообщников за вылов дальневосточного трепанга. Их обвиняют в незаконной добыче биологических ресурсов (ч. 3 статьи 256 УК РФ).



Следствие полагает, что братья создали группу для вылова трепангов (морских огурцов) в Анивском заливе Сахалинской области. По предварительной информации, иглокожих ловили, используя моторные лодки и водолазное снаряжение. Затем трепангов упаковывали в подпольном цехе и отправляли во Владивосток для экспорта.



Деятельность группы пресекли летом 2020 года сотрудники полиции. Обвиняемым вменяют незаконную добычу свыше 45 тысяч экземпляров живого трепанга. Ущерб превысил 62 миллиона рублей.

