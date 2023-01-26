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    Задержана начальница из Адмиралтейского РЖА. Её взяли за взятку в 350 тысяч

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    Сотрудница Жилищного агентства Адмиралтейского района попала под уголовное преследование за вольное распоряжение петербургскими квадратными метрами. По версии следствия, арендаторов на них она подбирала с выгодой для себя.

    О задержании 58-летней чиновницы 26 января сообщает петербургский Следственный комитет. Ей вменяют получение взятки в крупном размере группой лиц. Начальница одного из секторов районного Жилищного агентства пока единственная фигурантка.

    Как считает следствие, с января 2020-го по март прошлого года подозреваемая совместно с неустановленными лицами и через посредников вступала в противозаконные монетарные отношения с коммерсантами. Предоставляя им в аренду нежилые помещения, принадлежащие городу и вверенные ей для обеспечения содержания, женщина якобы заработала в общей сложности 350 тысяч рублей.

    «Денежные средства подозреваемая получала посредством перевода на свой расчетный счет, открытый в одном из банков», — уточняют в СК.

    Обвинение фигурантке пока не предъявлено. Её предполагаемых соучастников устанавливают.

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