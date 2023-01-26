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    В Петербурге открывается Финский театр. Первой постановкой станет «Молчание»

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    30 января на сцене театра Особняк пройдет петербургская премьера спектакля «Äänettömyys/Молчание». Это будет первое публичное событие Pietarin suomenkielinen teatteri — Финского театра Санкт-Петербурга.

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    Спектакль «Äänettömyys/Молчание» по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи впервые был представлен зрителю в Петрозаводске. Режиссура и сценическая редакция текста — Сеппо Кантерво. Спектакль идёт на русском и финском языках с частичным синхронным переводом.

    Главная тема постановки — идентичность коренных народов и право на её сохранение. Представительница коренного народа живёт в неком государстве. Она последняя носительница языка и традиций. Государство давно поставило идентичность вне закона, и теперь героиня осуждена на казнь. У неё есть одна ночь, чтобы спасти свою жизнь — и не только свою.

    Финский театр в Санкт-Петербурге будет работать с классической и современной драмой на финском языке, проводить воркшопы, лекции, семинары на русском и финском языках. Основная цель работы театра — сохранить многоязычную культуру Санкт-Петербурга.

    До его появления на Северо-Западе России единственным профессиональным театром, работающим на национальных языках был Национальный театр Карелии. В нем спектакли идут на русском, финском, карельском и вепсском языках (спектакли обеспеченны синхронным переводом на русский язык).

    Новый театр — не первый финский театр в Санкт-Петербурге. В Театральной библиотеке есть целый цензурированный фонд финской драматургии — он насчитывает около 400 единиц хранения и показывает разнообразие финского театра в Российской империи. Финский театр существовал и в советском Ленинграде в 20–30-е годы, 23 октября 1937 года его актеры сыграли последний спектакль «Тартюф» Мольера.

    16+

    Полина Никитина

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