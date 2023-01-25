Видео: Со здания артиллерийской академии на Чайковского обрушилась штукатурка

Днем 25 января с фасада здания Михайловской военной артиллерийской академии обрушилась штукатурка. Очевидец — читательница «Фонтанки» рассказала, что камень приземлился в 10 метрах от нее.
читательница «Фонтанки»
Штукатурка рухнула с углового здания на Литейном проспекте, 3 (оно же — ул. Чайковского, 14), с фасада, который выходит на улицу Чайковского.
«Шла домой, увидела, как прямо передо мной в 10 метрах с фасада упал камень. Присмотрелась, увидела осколки других камней на асфальте, решила обойти по газону. Что-то похожее на ограждение увидела у дома (его видно на видео), но оно никак не огораживает, так что считаю, мне повезло. Подходить не стала, слишком опасно», — рассказала петербурженка, добавив, что перед ней там прошла женщина с коляской.
По телефону дежурного в академии «Фонтанке» пообещали разобраться и оградить опасный участок.
Штукатурка в этом месте начала сыпаться еще весной 2022 года. В марте фрагменты декоративной отделки здания запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки».
Здание является выявленным памятником «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт‑Петербургского патронного завода)». Редакция попросила комитет по охране памятников и администрацию Центрального района прокомментировать произошедшее.