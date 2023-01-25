Две в одной. В Ленобласти заметили редкую птицу

Редкую птицу встретил биолог Павел Глазков в Кировском районе Ленинградской области. Это ястребиная сова, занесенная в Красную книгу Ленинградской области.
«Это сова среднего размера, с выразительными желтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полету она больше похожа на ястреба — не удивительно, что она так и называется: ястребиная сова», — рассказывает Павел Глазков 25 января в своём канале «Каждой твари по паре».
Ястребиные совы немного крупнее галки. Они прекрасно видят днём, а значит, — могут охотиться. Их пища - это мышевидные грызуны, белки, мелкие птицы. Обычно они высматривают добычу, сидя на высоком дереве, а затем делают молниеносный бросок.
Бёрдвотчеры знают, где живут ястребиные совы, и регулярно ездят к ним «в гости».