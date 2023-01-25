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    Две в одной. В Ленобласти заметили редкую птицу

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    Редкую птицу встретил биолог Павел Глазков в Кировском районе Ленинградской области. Это ястребиная сова, занесенная в Красную книгу Ленинградской области.

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    «Это сова среднего размера, с выразительными желтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полету она больше похожа на ястреба — не удивительно, что она так и называется: ястребиная сова», — рассказывает Павел Глазков 25 января в своём канале «Каждой твари по паре».

    Ястребиные совы немного крупнее галки. Они прекрасно видят днём, а значит, — могут охотиться. Их пища - это мышевидные грызуны, белки, мелкие птицы. Обычно они высматривают добычу, сидя на высоком дереве, а затем делают молниеносный бросок.

    Бёрдвотчеры знают, где живут ястребиные совы, и регулярно ездят к ним «в гости».

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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