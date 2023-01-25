В Кремле отреагировали на приближение «Часов Судного дня» к полуночи

В мире ситуация тревожная и напряженная — ничего пока не сулит разрядки. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана НАТО и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Такими словами Песков ответил на вопрос о стрелках на символических «Часах Судного дня», которые перевели на 10 секунд к «ядерной полуночи». Сейчас они стали к этой отметке ближе, чем когда-либо.