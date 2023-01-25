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    Волонтеров в Петербурге начнут страховать за счет бюджета

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    В Петербурге волонтеры получат возможность страховать свою жизнь и здоровье за счет городской казны. Соответствующий законопроект 25 января Заксобрание приняло в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    С 2023 года начал действовать федеральный закон, который позволяет субъектам устанавливать меры поддержки добровольцев за счет бюджета:

    • страховать жизнь или здоровье;
    • получать компенсацию понесенных расходов на страхование жизни или здоровья;
    • получать возмещение понесенного вреда жизни или здоровью, причиненного при осуществлении волонтерской деятельности.

    Аналогичные меры поддержки начнут действовать и в Петербурге после того, как законопроект подпишет губернатор и документ будет официально опубликован.

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