Волонтеров в Петербурге начнут страховать за счет бюджета

В Петербурге волонтеры получат возможность страховать свою жизнь и здоровье за счет городской казны. Соответствующий законопроект 25 января Заксобрание приняло в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



С 2023 года начал действовать федеральный закон, который позволяет субъектам устанавливать меры поддержки добровольцев за счет бюджета:

