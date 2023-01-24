В Калининграде школьник сбежал через окно второго этажа от отцовского воспитания проводом

В Калининграде ребенок вынужден был спасаться от рассвирепевшего отца через окно второго этажа. Полураздетому мальчику на улице помогли прохожие, сейчас он в больнице. За побои шнуром и воспитательные методы в целом отец получил уголовное дело по двум статьям.



Как сообщили 24 января в пресс-службе УМВД Калининградской области, события произошли в Московском районе города. По предварительной информации, отец, 33-летний уроженец Таджикистана, сначала швырнул 12-летнему сыну пультом от телевизора в лицо, затем не менее двадцати раз ударил проводом, а в довершении приложил к руке нагретую на плите ложку. Обезумевший от страха ребенок сбежал через окно.

