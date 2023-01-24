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    В Калининграде школьник сбежал через окно второго этажа от отцовского воспитания проводом

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    В Калининграде ребенок вынужден был спасаться от рассвирепевшего отца через окно второго этажа. Полураздетому мальчику на улице помогли прохожие, сейчас он в больнице. За побои шнуром и воспитательные методы в целом отец получил уголовное дело по двум статьям.

    Как сообщили 24 января в пресс-службе УМВД Калининградской области, события произошли в Московском районе города. По предварительной информации, отец, 33-летний уроженец Таджикистана, сначала швырнул 12-летнему сыну пультом от телевизора в лицо, затем не менее двадцати раз ударил проводом, а в довершении приложил к руке нагретую на плите ложку. Обезумевший от страха ребенок сбежал через окно.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), а также по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

    Подозреваемый, который находится в регионе на законных основаниях, задержан и помещен в следственный изолятор. На учете семья не состояла.

    СК по Калининградской области инициировал вопрос о передаче в свое производство материалов уголовных дел. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин А.И. поручил расследовать все обстоятельства произошедшего и представить доклад.

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