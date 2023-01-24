Петербуржец приехал навестить мать и погиб после 20 ударов ножом

Под Калининградом зарезали жителя Петербурга, приехавшего навестить мать. Шум борьбы услышали соседи, но остановить убийство не успели.



Об аресте обвиняемого 24 января сообщает региональный Следственный комитет. 57-летнего местного жителя задержали в Гусеве рядом с телом петербуржца, на котором насчитали не менее двадцати ножевых ранений.

По данным следствия, приехавший к матери 50-летний мужчина из Петербурга вечером 22 января принимал в квартире давнего знакомого. Встреча не обошлась без алкоголя, но в какой-то момент беседа вышла из-под контроля, и гость схватился за нож.