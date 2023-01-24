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    Петербуржец приехал навестить мать и погиб после 20 ударов ножом

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    Под Калининградом зарезали жителя Петербурга, приехавшего навестить мать. Шум борьбы услышали соседи, но остановить убийство не успели.

    Об аресте обвиняемого 24 января сообщает региональный Следственный комитет. 57-летнего местного жителя задержали в Гусеве рядом с телом петербуржца, на котором насчитали не менее двадцати ножевых ранений.

    По данным следствия, приехавший к матери 50-летний мужчина из Петербурга вечером 22 января принимал в квартире давнего знакомого. Встреча не обошлась без алкоголя, но в какой-то момент беседа вышла из-под контроля, и гость схватился за нож.

    Соседи услышали крики и вызвали экстренные службы. К их приезду спасать было некого.

    «Нападавший с места преступления скрыться не пытался и оставался в квартире убитого до приезда сотрудников полиции», — рассказали в ведомстве.

    От дачи показаний задержанный отказался и по решению суда отправился в следственный изолятор до 23 марта.

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    КалининградНожевые раненияПоножовщинаУбийство
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